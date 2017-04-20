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Спектакль казахстанского режиссера получил престижную российскую награду

20 апреля 2017, 00:38

Спектакль Галины Пьяновой получил «Золотую маску».

Музыкальный спектакль «Снегурочка», поставленный алматинским режиссером, художественным руководителем театра ARTиШОК Галиной Пьяновой в новосибирском театре «Старый дом» получил театральную премию «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Кроме этого, за костюмы к «Снегурочке» «Золотую маску» получила Елена Турчанинова в номинации «Работа художника по костюмам в музыкальном театре».

«Снегурочка» - это фантастическая опера по мотивам пьесы Александра Островского. Премьера спектакля состоялась в театре «Старый дом» в Новосибирске в апреле 2016 года. Режиссером выступила Галина Пьянова, художником-постановщиком – Антон Болкунов. Также над спектаклем работали композитор Александр Маноцков, режиссер по пластике Олег Жуковский, художник по костюмам Елена Турчанинова, художник по свету Александр Рязанцев и ассистент режиссера Анна Зиновьева.

Художественный руководитель ARTиШОКа Галина Пьянова и главный художник театра Антон Болкунов проработали в новосибирском «Старом доме» два сезона. Кроме «Снегурочки», за это время они поставили спектакли «Я - поэт XXI века», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Летов», «Двое бедных румын, говорящих по-польски».

Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» учредил Союз театральных деятелей РФ в 1993 году. Награда вручается за лучшие театральные работы в шести разных конкурсах (в том числе, драматический театр, кукольный театр, мюзикл, опера, балет) и более чем тридцати номинациях.

Конкурс «Эксперимент» появился в рамках премии «Золотая маска» в 1999 году и до 2008 года назывался «Новация». «Маску» в этой категории присуждают за поиск новых выразительных средств современного театра. В конкурсе могут участвовать спектакли всех театральных жанров и установлена одна основная номинация — «Лучший спектакль».

В настоящее время Галина Пьянова репетирует в ARTиШОКе спектакль по пьесе «Бip, екi, уш (Беруши)» Олжаса Жанайдарова.


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