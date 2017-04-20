В Караганде мать семерых дочерей родила долгожданного сына

42-летняя обладательница золотой подвески «Алтын алқа» призналась, что перед вступлением в брак она и не мыслила о многочисленном семействе.

В многодетной семье Оспановых недавно произошло очередное пополнение. На свет появился долгожданный мальчик, которого по пожеланию дедушки нарекли светлым именем Ңұртiлеу.

Замзагуль Мамалинову и Думана Оспанова можно назвать своего рода рекордсменами по количеству дочерей – в крепком супружеском союзе они произвели на свет семерых девочек. Самой старшей из них скоро исполнится 26 лет, самой младшей - всего 2 года, пишет eKaraganda.

42-летняя обладательница золотой подвески «Алтын алқа» призналась, что перед вступлением в брак она и не мыслила о многочисленном семействе. Изначально молодая супружеская чета хотела мальчика. Но судьба на протяжении 25 лет дарила им девочек. Героине статьи было 18 лет, когда она родила первую дочь. Прошло два года, как на свет появилась вторая дочь. Затем последовал шестилетний перерыв, и снова - девочка. Самая большая разница в возрасте между третьим и четвертым ребенком – почти 10 лет. Самая маленькая – между четвертой, пятой и шестой дочками – 1,5 года.

Многодетные мама и папа всегда старались дать своим детям самое лучшее. Причем речь идет не только о материальных ценностях.

- Стараемся вкладывать в своих детей самое лучшее. Главное – хорошо воспитать детей, дать им достойное образование. Прикладываем все усилия, чтобы дети учились, потому что это их будущее, - делится Замзагуль.

Две старшие дочери многодетной мамы уже получили высшее образование. Первая стала педагогом-психологом, вторая выбрала железнодорожное направление. Обе нашли работу по специальности. Третья по старшинству дочь в настоящее время учится в медицинском колледже. Если она поступила на грант, то двум старшим сестрам обучение оплачивали родители. Младшие дочери посещают кружки, на которых учатся игре на домбре и изучают английский.

- Я постоянно работала, потому что не работать просто нельзя. Всегда старалась помочь мужу, - говорит Замзагуль.

Несмотря на материнские хлопоты, которые все больше увеличивались по мере рождения детей, Замзагуль сумела получить два образования (филологическое и юридическое) и наработать более чем десятилетний стаж. В начале своей карьеры Замзагуль работала в больнице – учила медиков государственному языку, затем – в колледже, где обучала студентов основам юриспруденции. После рождения шестой дочери Замзагуль ушла из учебного заведения, потому что младшие дети с небольшой разницей в возрасте требовали все больше внимания матери. Поэтому в последнее время Замзагуль трудилась кладовщиком сначала в супермаркете, а затем в частной фирме. На данный момент многодетная мама снова находится в декрете. Муж Замзагуль работает мастером в «Қарағанды Су».

Родители несказанно рады, что в их семье родился мальчик. В младшем братике не чают души все семь старших сестер.

- Это мечта мужа и моя, наверно, тоже – иметь сына. Мы исконно казахская семья, – откровенничает собеседница.

Кстати, что касается традиции имянаречения, существующей в казахских семьях, пятую дочь в семье зовут Улжан. По мнению родителей, это нежное и звучное имя для девочки. Они ожидали, что после нее у них родится мальчик, но судьба распорядилась иначе.

Две старшие дочери вышли замуж и оставили родительский дом. Сейчас семья Оспановых живет ввосьмером в трехкомнатной квартире в Сортировке. Жилые квадратные метры отец семейства арендует у родственников. Семья вот уже десять лет стоит в очереди на получение жилья. Их номер – 1346. На то, что в скором времени они въедут в новую квартиру, Оспановы даже не надеются – знают, как двигается очередь.

Раньше многодетная семья жила в своем доме, который пришлось продать за копейки. В неказистой жилой постройке постоянно царила сырость, из-за чего постоянно болели дети. Значительная часть зарплаты родителей уходила на ремонт.

По признанию Замзагуль, она и ее муж никогда не испытывали страха перед житейскими трудностями. Невзирая ни на какие сложности, старшие дочери благодарны своим родителям за то, что они их выучили и наставили на правильный жизненный путь.

- Я всегда была уверена в муже, что мы не подведем друг друга, не бросим все на полпути. В детях старались воспитывать сознательность, доброту и человечность. Воспитывать так, чтобы они уважали друг друга и уважали взрослых, сохраняли духовные ценности своего народа, - заключает женщина.