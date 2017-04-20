Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Якутске романтичный "Человек-паук" случайно влез в окно к чужой "Мэри Джейн"

20 апреля 2017, 01:41

"Спайдермен" хотел удивить возлюбленную, спустившись на тросе с крыши здания с букетом роз, но промахнулся с окном.

Необычным образом мужчина решил вручить цветы своей даме сердца. Житель Якутска переоделся в маскарадный костюм и спустился на страховочном тросе альпиниста с крыши офисного здания.

Правда, с первого раза попасть в нужное окно у парня не получилось, зато получилось порадовать сотрудников местной компании, которые явно не ожидали посреди рабочего дня увидеть висящего с цветами за окном "Спайдермена".

Одна из сотрудниц даже расстроилась, что вся эта романтика была предназначена не ей.

Источник: Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...