В Якутске романтичный "Человек-паук" случайно влез в окно к чужой "Мэри Джейн"

"Спайдермен" хотел удивить возлюбленную, спустившись на тросе с крыши здания с букетом роз, но промахнулся с окном.

Необычным образом мужчина решил вручить цветы своей даме сердца. Житель Якутска переоделся в маскарадный костюм и спустился на страховочном тросе альпиниста с крыши офисного здания.

Правда, с первого раза попасть в нужное окно у парня не получилось, зато получилось порадовать сотрудников местной компании, которые явно не ожидали посреди рабочего дня увидеть висящего с цветами за окном "Спайдермена".

Одна из сотрудниц даже расстроилась, что вся эта романтика была предназначена не ей.

Источник: Лайф