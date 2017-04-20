Убийца белых из Калифорнии убивал ради Аллаха

Американские журналисты проанализировали сообщения в соцсетях, оставленные за последние годы стрелком из города Фресно Мохаммадом Али Кори, призывавшим к "уничтожению мира белого человека". Судя по всему, кричавший после бойни "Аллах акбар" Кори был адептом одной из маскирующихся под ислам радикальных сект, провозглашающих избранность чёрной расы.

— Мохаммад, судя по его аккаунту в "Фейсбуке", был не мусульманином, а приверженцем маргинального религиозного движения под названием "Мавританский научный храм Америки". Убийца полицейских в Батон-Руже (17 июля 2016 года. — Прим. Лайфа) Гэвин Лонг также был его приверженцем, — отмечают журналисты популярного интернет-издания The Daily Beast. — Мохаммад сделал несколько заявлений на "Фейсбуке", указывающих на его принадлежность к "Мавританскому научному храму Америки". Приверженцы этого движения разделяют некоторые общие убеждения с традиционным исламом, но на самом деле священным текстом "Мавританского научного храма Америки" является переработанный Коран, в котором чёрный националист Маркус Гарви выступает как один из пророков ислама.Об этом пишет Лайф.

Это религиозное течение создал в 1913 году в Нью-Йорке Тимоти Дрю, принявший имя Благородного Дрю Али и провозгласивший себя реинкарнацией пророка Мухаммеда. Он, как отмечают исследователи, "написал и издал свой собственный "Коран", тоненькую брошюрку, состоящую из презабавной мешанины Священного Писания Мухаммеда (настоящего Корана), христианской Библии, высказываний Маркуса Гарви и историй о жизни Иисуса — и всё это скреплено собственными высказываниями и толкованиями пророка", то есть самого Дрю. Спустя сто лет после основания секта имела в Штатах 100 тыс. последователей и 15 храмов.

Кори упоминал в соцсетях о "потерянных в Гималаях племенах" — термин, введённый Дрю, который считал негров в США потомками мавров, пришедших в Северную Африку с Ближнего Востока.

В свою очередь, газета The Los Angeles Times указала, что 39-летний Кори, по словам его бабушки, принявший новую веру примерно в 14–16 лет, то есть в 1990-е годы, мог быть членом бывшей тогда на подъёме негритянской секты "Нация ислама". Её создателем стал в 1930 году житель Детройта Уоллес Фард Мухаммад, объявивший себя махди (последним пророком) мусульман.

— Брайан Левин, директор Центра по изучению ненависти и экстремизма Университета штата Калифорния в Сан-Бернардино, говорит, что во многих сообщениях в соцсетях Мохаммад ссылается на термины, используемые "Нацией ислама", которая классифицирована Юридическим центром защиты южной бедноты (авторитетная в США правозащитная организация, борющаяся с расизмом. — Прим. Лайфа) как расистская группа ненависти, — сообщается в публикации The Los Angeles Times. — Указав на неоднократные ссылки Мохаммада на "белых дьяволов" и "Якуба", в соответствии с идеологией "Нации ислама" злодея, создавшего белых людей, Левин говорит, что, скорее всего, Мохаммад считал себя участником расовой войны.

В материале The Daily Beast также отмечено, что Кори размещал в "Фейсбуке" фотографии Уоллеса Фарда Мухаммада, и приведены две цитаты, в одной из которых Кори в 2015 году упоминал "достопочтенного Элайджу Мухаммада" (преемника Уоллеса Фарда Мухаммада), а в другой писал: "Учитель истории горячо поддержал моё решение присоединиться к "Нации ислама".

Несмотря на название, насчитывающую сотни храмов и сотни тысяч приверженцев в США "Нацию ислама" сложно посчитать мусульманской, так как в ней отрицаются фундаментальные принципы ислама, такие как пятикратный намаз и хадж в Мекку. Основатель секты почитался своими последователями как живой "Бог во плоти", что следовало из её идеологии.

— Все чернокожие суть Бог (Аллах), а один из них есть Высшее Существо, — учит "Нация ислама".

На первом месте в идеологии организации стоят избранность и особые таланты чёрной расы, якобы создавшей все древние цивилизации мира, антисемитизм и вражда к "белым дьяволам".