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В Алматы установили боксы для сбора одежды для малоимущих

20 апреля 2017, 01:56

В популярных местах отдыха алматинцев установлены специальные ящики для сбора одежды и обуви для малоимущих семей.

В Алматы организована акция по сбору ненужной одежды для малоимущих семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В популярных местах отдыха алматинцев установлены специальные ящики для сбора одежды и обуви для малоимущих семей.

По словам представителей фонда, основной целью является помощь людям с непростой судьбой, вещи, оставленные в специальный маркированных ящиках, периодически вывозят на специальных автомобилях, после чего сортируют, стирают, дезинфицируют и гладят. Только после этого они направляются подопечным центров социального обслуживания (детей и подростков, оставшихся без опекунов), организаций, работающих с уязвимыми гражданами нашего города, и малообеспеченным семьям, оставившим заявки.

«Есть так называемый благотворительный магазин - место, где продаются вещи, предметы известных личностей и возможно, желанные для кого-то предметы гардероба для особых случаев. Вырученные средства направляются на социальные нужды и оплату труда сотрудникам»,- пояснили организаторы акции.

Ветхие и рваные вещи отправляются на утепление питомников для животных. Особенностью благотворительной акции является то, что в специальные ящики не принимаются предметы личного пользования, посуда и бытовая техника, медикаменты, продукты питания. По данным организаторов, в рамках акции уже оказана помощь около 70 семьям.


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