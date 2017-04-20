Привлечены к уголовной ответственности сбытчики и изготовитель фальшивых денежных купюр

Службой экономических расследований ДГД по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении группы сбытчиков и изготовителя фальшивых денежных купюр.

Так, в ходе расследования дела досудебного производства установлено, что в течение 2016 года гражданин «Б», будучи ранее судимым по приговору Актюбинского областного суда от 21 сентября 2004 года по статье 179 ч. 2 п. «а, в, г, д», 24 ч. 3, 96 ч. 2 п. «а, з», 96 ч. 2 п. «з», 58 ч. 4 Уголовного кодекса РК к отбытию наказания сроком 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, должных выводов не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил тяжкое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности, изготовив путем копирования на многофункциональном устройстве лазерного типа «Samsung», оснащенным цветными картриджами, поддельные банкноты достоинством 5 000 тенге различных серий и номеров.

В целях сбыта изготовленных поддельных купюр гражданин «Б» привлек также ранее судимого гражданина «Ф», гражданок «И» и «Л», а также несовершеннолетнего гражданина «К», который 11 апреля 2016 года сбыл поддельные банкноты в количестве 30 штук на сумму 150 000 тенге гражданину «К» в качестве оплаты за сотовый телефон «IPhone 6».

В сентябре 2016 года несовершеннолетний гражданин «К», действуя по указанию гражданина «Б», привлек для сбыта поддельных банкнот жителей г. Алга, которые неоднократно хранили с целью сбыта и сбыли поддельные банкноты Национального Банка РК достоинством 5 000 тенге на территории г. Актобе и г. Уральск.

В отношении подозреваемого гражданина «Б», ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления и освобожденного с мест лишения свободы по УДО с неотбытой частью наказания, применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По делу досудебного производства в отношении гр. «Б» проводятся следственные мероприятия, уголовные дела в отношении других причастных лиц направлены в суд.