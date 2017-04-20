Пресечена незаконная предпринимательская деятельность по производству и реализации алкогольной продукции

Службой экономических расследований ДГД по Актюбинской области расследуется дело досудебного производства в отношении руководителя ТОО «Омирбек» Жиеналиева С.Р. по ст. 233 ч. 2 и ст. 425 ч.1 Уголовного кодекса РК.

Так, Жиеналиев С.Р., работая генеральным директором ТОО «Омирбек», неоднократно, в период с декабря 2015 года по март 2017 года, используя свое служебное положение, а также производственные мощности указанного ТОО по производству алкогольной продукции, не взирая на официальное приостановление деятельности по производству и реализации алкогольной продукции, вынесенное решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 26 декабря 2013 года, неоднократно осуществлял производство алкогольной продукции, при этом совершал преступные действия по приобретению поддельных учетно-контрольных марок и этикеток алкогольной продукции водка «STOLICHNAYA» производства ТОО «АC-Б» для дальнейшего использования и реализации.

Несмотря на тот факт, что в отношении Жиеналиева С. были возбуждены уголовные дела, последний, продолжая свои преступные деяния, в целях реализации преступного плана, реализуя свои преступные намерения активными действиями, имея прямой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий совершал аналогичные преступные действия, выраженные в производстве и реализации алкогольной продукции.

Так, в частности, в периоды 15.12.2015 г., 08.04.2016 г., 24.05.2016 г., 04.11.2016 г. при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР ДГД по Актюбинской области были задержаны автомашины марки «КАМАЗ» с алкогольной продукцией, которая была произведена на территории ТОО «Омирбек».

Кроме того, 01.07.2016 г. сотрудниками Илекского ОП УВД г. Актобе была задержана автомашина марки «КАМАЗ», при осмотре которой обнаружена алкогольная продукция (водка объемом 0,5 литра) с наклеенными на бутылки поддельными этикетками марки «MOSKOVSKAYA» производства ТОО «Пищепром» в количестве 18 586 бутылок, которая была также произведена Жиеналиевым С.

Более того, в ходе досудебного расследования уголовного дела было установлено, что руководитель ТОО «Омирбек» Жиеналиев С.Р., умышленно, в целях получения имущественной выгоды, неоднократно осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии по производству, хранению, перевозке и сбыта подакцизных товаров, а именно алкогольной продукции и спирта в значительном размере, то есть занимался незаконной предпринимательской деятельностью.

16 марта 2017 года указанный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.214 ч. 1 Уголовного кодекса РК.

Уголовное дело в отношении Жиеналиева С.Р. по 8-ми эпизодам направлено в суд.