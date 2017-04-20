На большей части Казахстана в четверг ожидается дождь

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидается дождь, лишь на севере, в центре, востоке и юго-востоке республики ясная погода без осадков

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами ожидается туман, порывистый ветер.





В Жамбылской области ожидается ночью местами туман, днем ветер 15-20 м/с.





В Мангыстауской, днем в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.





В Костанайской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.





В Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.



