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На большей части Казахстана в четверг ожидается дождь

20 апреля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, порывистый ветер.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидается дождь, лишь на севере, в центре, востоке и юго-востоке республики ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, порывистый ветер.

В Жамбылской области ожидается ночью местами туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской, днем в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 20°, преимущественно ясно.

В Астане днем 18°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Стихи.ру

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