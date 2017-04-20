На большей части Казахстана в четверг ожидается дождь
20 апреля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, порывистый ветер.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидается дождь, лишь на севере, в центре, востоке и юго-востоке республики ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, порывистый ветер.
В Жамбылской области ожидается ночью местами туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Мангыстауской, днем в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 20°, преимущественно ясно.
В Астане днем 18°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Стихи.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854839-4636363d8b76109215f1633cb7da6ebd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...