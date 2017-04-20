Изъята алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками

Службой экономических расследований ДГД по Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту производства алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР ДГД по Актюбинской области получена оперативная информация в отношении неустановленных лиц, которые занимаются производством алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

6 марта 2017 года по адресу произведен несанкционированный обыск, в ходе которого была обнаружена и изъята алкогольная продукция - водка различных марок производства ТОО «Геом» и ТОО «Максимус», а также пустые коробки алкогольной продукции и пустые бутылки.

В ходе расследования дела установлено лицо, причастное к производству алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, который показал, что с начала февраля месяца 2017 года начал покупать пустые бутылки алкогольной продукции с пункта приема бутылок. Затем, приобретал дешевую алкогольную продукцию марки «Кристалл» с оптового магазина и, осторожно снимая учетно-контрольные марки с алкогольной продукции, переливал вручную в пустые бутылки. Далее готовую алкогольную продукцию реализовывал на территории г. Актобе.

По делу назначено ряд экспертиз, проводятся следственные действия