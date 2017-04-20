В Китае рейс задержали на полчаса из-за ссоры супругов на взлетной полосе
20 апреля 2017, 06:37
Когда супруги наконец-то прекратили драку, им запретили посадку на самолет.
Вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут из-за семейной драки на взлётно-посадочной полосе в Китае, сообщает РИА Новости.
Как сообщают сотрудники аэропорта, словесная перепалка между супругами началась еще в очереди на посадку, затем ссора переросла в физическое противоборство. Мужчина уронил женщину и начал махать кулаками над ее лицом.
Издание сообщает, что когда супруги наконец-то прекратили драку, им запретили посадку на самолет.
Оба участника инцидента были задержаны. Полиция сообщает, что пара находится в процессе развода.
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