Изменения в налоговом законодательстве с 2017 года для сельхозпроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Управление камерального контроля ДГД по Карагандинской области напоминает, что до 1 января 2017 года право применения специального налогового режима с применением 70-% льготы предоставлялось производителям сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственным кооперативам (далее - СНР для СХП и СХК) только при наличии земельных участков на правах частной собственности и (или) землепользования (включая право вторичного землепользования), за исключением налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность по производству продукции пчеловодства, а также переработке и реализации указанной продукции собственного производства.

Законом РК от 30 декабря 2016 года в статью 448 Налогового кодекса было внесено изменение, согласно которому с 1 января 2017 года право на применение СНР для СХП и СХК предоставляется сельскохозяйственным кооперативам даже при отсутствии земельных участков на правах частной собственности.

Условия применения данного режима не изменились, так в соответствии со статьей 450 Налогового кодекса, для применения СНР для СХП и СХК при переходе с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения уведомление о применяемом режиме налогообложения не позднее 10 декабря года, предшествующего первому году применения специального налогового режима.

Так для применения СНР для СХП и СХК в 2018 году уведомление необходимо представить не позднее 11 декабря 2017 года (так как 10 декабря выпадает на воскресенье).

Вновь созданные (возникшие) налогоплательщики для применения СНР для СХП и СХК представляют уведомление о применяемом режиме налогообложения в налоговый орган одновременно с налоговым заявлением о постановке на регистрационный учет в соответствии с пунктом 3 статьи 577 Налогового кодекса.

При этом датой начала применения СНР для СХП и СХК для таких плательщиков будет являться дата государственной регистрации юридического лица в органах юстиции или государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах.

2. Внесены изменения и дополнения в статью 439 Налогового кодекса, касающиеся условий применения специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога крестьянскими или фермерскими хозяйствами.

Так, с 1 января 2017 года сохраняется право применения специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога крестьянскими или фермерскими хозяйствами в случае реализации активов, ранее использованных в деятельности, на которую распространяется действие данного режима налогообложения.

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года, в связи с внесенными изменениями в подпункт 3) пункта 1 статьи 568 Налогового кодекса, обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость подлежат также крестьянские хозяйства плательщики единого земельного налога, в случае если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в течение календарного года минимум оборота. (в 2017 г. минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, или 68 070 000 тенге).

При наступлении данного случая, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 439 Налогового кодекса, крестьянское хозяйство не вправе применять специальный налоговый режим с уплатой единого земельного налога.