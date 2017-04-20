Ядерная сделка с Ираном провалена - Тиллерсон

"СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи", — сказал он на пресс-конференции.





При этом Тиллерсон назвал "неудачной" политику "стратегическое терпения" в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны "угрозы".