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Ядерная сделка с Ираном провалена - Тиллерсон

20 апреля 2017, 06:53

Тиллерсон назвал "неудачной" политику "стратегическое терпения" в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны "угрозы".

Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) терпит неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи", — сказал он на пресс-конференции.

При этом Тиллерсон назвал "неудачной" политику "стратегическое терпения" в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны "угрозы".

Ранее в среду официальный представитель американской администрации Шон Спайсер сообщил, что американские ведомства в течение 90 дней выработают рекомендации президенту страны Дональду Трампу по ядерной сделке с Ираном. Сам глава Белого дома, по словам Спайсера, сомневается в целесообразности сделки.

В конце марта в Белом доме заявили, что Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках договоренностей с Тегераном.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Фото: РИА Новости

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