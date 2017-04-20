Разъяснение касательно зачета или возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы налога

ДГД по Костанайской области разъясняет, что согласно статье 599 Налогового кодекса зачет или возврат излишне/ошибочно уплаченной суммы налога, платы и пени производится по представленному налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговому заявлению на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов и проводится в национальной валюте налоговым органом, в котором по лицевому счету налогоплательщика числится излишне уплаченная сумма.

В налоговом заявлении юридического, физического лица должны быть указаны следующие данные:

- наименование либо фамилия, имя, отчество заявителя;

- РНН, БИН/ИИН, адрес заявителя;

- вид налога или другого обязательного платежа, по которому образовалась излишне уплаченная сумма;

- сумма, подлежащая зачету или возврату;

- код и вид налога, платы, на который зачитывается излишне уплаченная сумма;

- в случае возврата на банковский счет - номер банковского счета налогоплательщика и наименование банка, или организации, осуществляющей отдельные виды операций, а также их реквизиты.

При возврате излишне уплаченной суммы налога налогоплательщик к налоговому заявлению должен приложить подлинник или копию платежного документа об уплате налога или другого обязательного платежа.

Излишне уплаченной суммой налога, платы, пени является положительная разница между уплаченной в бюджет (с учетом зачтенных и возвращенных сумм) и исчисленной, начисленной (с учетом уменьшенной) суммами налога, платы, пени в бюджет за налоговый период с учетом расчетов по данному виду налога, платы, пени за предыдущие налоговые периоды.

Излишне уплаченная сумма налога, платы, пени не подлежит зачету в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика.

Срок проведения зачета составляет десять рабочих дней:

- по налоговому заявлению на зачет - со дня представления такого заявления в налоговый орган;

- без заявления - со дня образования излишне уплаченной суммы в лицевом счете.

Излишне уплаченная сумма налога, платы подлежит обязательному зачету в счет погашения налоговой задолженности в следующем порядке:

1) без заявления налогоплательщика - в счет погашения:

пени по данному виду налога, платы;

штрафа по данному виду налога, платы;

2) по налоговому заявлению на зачет - в счет погашения:

недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;

пени по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;

штрафа по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;

предстоящих платежей по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет.

Налоговое заявление по ошибочным суммам, заявление банка представляются в орган налоговой службы, в который произведена ошибочная уплата налога, другого обязательного платежа в бюджет.

Ошибочно уплаченной суммой налога, другого обязательного платежа в бюджет является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:

неверно указан идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);

неверно указан идентификационный номер налогового органа;

текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика (налогового агента);

3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег не состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик - отправитель денег не является плательщиком по данному виду налога или другого обязательного платежа в бюджет.

В случае подтверждения налоговым органом наличия ошибки данный налоговый орган:

1) проводит зачет ошибочно уплаченной суммы на надлежащий код бюджетной классификации и (или) в надлежащий налоговый орган;

2) производит возврат на банковский счет налогоплательщика.

Возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, пени производится в национальной валюте на банковский счет налогоплательщика (налогового агента) при отсутствии налоговой задолженности налоговым органом, в котором ведутся лицевые счета налогоплательщика по такому налогу, плате, пени.

Возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, пени производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления на возврат.