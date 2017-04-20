Реку Антарктиды показали на видео
20 апреля 2017, 07:11
Исследователи боятся, что такие системы могут повлиять на и без того катастрофический подъем уровня моря.
Ученые из США, Италии и Южной Кореи показали, что обрушению шельфовых ледников в Антарктиде препятствует вынос воды через реки, сообщает Lenta.ru.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, а видео, демонстрирующее южную реку и 130-метровый водопад, доступно на сайте EurekAlert!
Эксперты обнаружили большие дренажи талой воды, которые стекают по льду Антарктиды в течение короткого лета. Исследователи уже знали о существовании таких особенностей. Но масштабы их потрясли. Многие из обнаруженных дренажей не являются новыми, но тот факт , что они вообще существуют, впечатляет. Исследователи боятся, что такие системы могут повлиять на и без того катастрофический подъем уровня моря.
Фото: Багнет
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