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Реку Антарктиды показали на видео

20 апреля 2017, 07:11

Исследователи боятся, что такие системы могут повлиять на и без того катастрофический подъем уровня моря.

Ученые из США, Италии и Южной Кореи показали, что обрушению шельфовых ледников в Антарктиде препятствует вынос воды через реки, сообщает Lenta.ru.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, а видео, демонстрирующее южную реку и 130-метровый водопад, доступно на сайте EurekAlert!

Эксперты обнаружили большие дренажи талой воды, которые стекают по льду Антарктиды в течение короткого лета. Исследователи уже знали о существовании таких особенностей. Но масштабы их потрясли. Многие из обнаруженных дренажей не являются новыми, но тот факт , что они вообще существуют, впечатляет. Исследователи боятся, что такие системы могут повлиять на и без того катастрофический подъем уровня моря.


Фото: Багнет

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