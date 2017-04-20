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В Албании не смогли избрать нового президента из-за отсутствия кандидатов

20 апреля 2017, 08:34

Комитет заседал в соответствии с процедурой парламента и постановил, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата.

Первый раунд президентских выборов в Албании окончился в связи с отсутствием кандидатов на пост главы государства, заявил спикер албанского парламента Илир Мета, передает Газета.ru.

«Комитет заседал в соответствии с процедурой парламента и постановил, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата. При данных обстоятельствах комитет, согласно конституции, представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчет, с чем завершается первый тур выборов президента», — заявила председатель парламентского правового комитета Василика Хуси.

Отмечается, что Мета обратился к депутатам с предложением о созыве очередного заседания с целью определения даты второго круга выборов.

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