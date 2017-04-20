Некультурного директора актюбинского морга уволили
20 апреля 2017, 08:47
Подчинённые обвиняли Даурена Аймакова в некультурном поведении – якобы он говорит с ними на матах, а все потому, что был судим.
В Актобе директор морга после разразившегося скандала все-таки лишился своей должности,сообщает телеканал КТК.
Подчинённые обвиняли Даурена Аймакова в некультурном поведении – якобы он говорит с ними на матах, а все потому, что был судим.
Выяснилось, что у Аймакова действительно были проблемы с законом: за пытки и превышение должностных полномочий его приговорили к 3 годам условно. Но он попал под амнистию и судимость автоматически сняли.
В Министерстве юстиции знали все эти детали биографии Аймакова. Но поскольку судимость была снята, преград для его назначения на руководящую должность не было. Правда, служебная проверка после жалоб коллектива еще продолжается. Между тем на место начальника института судебных экспертиз уже прибыл новый человек из Астаны. А оскандалившийся Аймаков пока числится безработным.
- В 2007 году Аймаков был осуждён. По итогам проведённой амнистии, он освобождён от наказания в виде лишения свободы, и, получается, с него была снята судимость. В связи с этим, согласно закону, каких-либо препятствующих факторов при приёме на работу не было, - заявил официальный представитель Министерства юстиции РК Олжас Рамазанов.
Фото: скриншот
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