В Алматы мотоциклист на скорости врезался в выезжающее со стоянки авто
20 апреля 2017, 09:10
Водитель мотоцикла выжил, но был госпитализирован с травмами.
Мотоцикл на полном ходу столкнулся с автомобилем, водитель которого совершал маневр, не убедившись в безопасности движения, сообщили очевидцы.
Дорожная авария произошла на улице Мустафина, выше Аль-Фараби, недалеко от школы "Мирас". Мотоцикл двигался по Мустафина в южном направлении.
Водитель на Toyota RAV 4 выезжала со стоянки и не пропустила его, в результате чего мотоцикл на полном ходу "влетел" в кроссовер.
Мотоциклист пострадал и был госпитализирован.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото очевидцев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854857-0d62983843b9505486f3a5b1aaac1749
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...