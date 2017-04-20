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В Алматы мотоциклист на скорости врезался в выезжающее со стоянки авто

20 апреля 2017, 09:10

Водитель мотоцикла выжил, но был госпитализирован с травмами.

Мотоцикл на полном ходу столкнулся с автомобилем, водитель которого совершал маневр, не убедившись в безопасности движения, сообщили очевидцы.



Дорожная авария произошла на улице Мустафина, выше Аль-Фараби, недалеко от школы "Мирас". Мотоцикл двигался по Мустафина в южном направлении.



Водитель на Toyota RAV 4 выезжала со стоянки и не пропустила его, в результате чего мотоцикл на полном ходу "влетел" в кроссовер.

Мотоциклист пострадал и был госпитализирован.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото очевидцев



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