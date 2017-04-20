Боксер Канат Ислам озвучил примерную дату следующего боя
20 апреля 2017, 09:15
В конце мая он проведет свой 24-й бой.
Казахстанский боксер Канат Ислам (23-0, 19 КО) в интервью Worldboxingnews.net рассказал, когда собирается провести свой следующий бой, сообщает Sports.kz.
«Я в профессиональном боксе уже пять лет - это немало. За это время я успел выиграть 23 боя, 19 - нокаутом. Сейчас я расположился высоко в рейтингах организаций, и самое время стать чемпионом мира. Я не могу останавливаться и должен завоевывать пояса», - сказал К. Ислам.
По его словам, он прилетел в США из Казахстана несколько дней назад.
«Мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе. Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель - стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей», - сказал К. Ислам.
Фото: Sports.kz
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