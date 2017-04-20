В США вновь ужесточается охрана Белого дома
20 апреля 2017, 09:22
Официальные представители Секретной службы заверили журналистов, что и после нового ужесточения режима безопасности туристы смогут любоваться южным фасадом Белого дома.
Власти США снова ужесточают охрану Белого дома. Как сообщила газета USA Today, теперь решено расширить буферную "зону безопасности" на южных подступах к территории рабочей резиденции президента страны, передает ТАСС.
Согласно публикации, из открытого доступа изымается вся популярная у туристов прогулочная парковая зона вдоль южной ограды Белого дома вплоть до "Эллипса" - обширной лужайки, известной вашингтонцам прежде всего тем, что там под Рождество ставят большую елку.
Газета объясняет принятое решение тем, что президентской охране - Секретной службе США - никак не удается пресечь проникновение на территорию Белого дома непрошеных посетителей. Не далее как в прошлом месяце с разрывом в несколько дней произошло два подобных инцидента, причем в одном случае нарушителя обнаружили и задержали лишь спустя 16 минут. Он оказался психически неуравновешенным молодым калифорнийцем, имевшим при себе письмо на имя Дональда Трампа и представившимся другом президента страны. Сам хозяин Белого дома находился во время всех этих событий в своей резиденции.
После этого инцидента были уволены двое патрульных охранников. Ранее было огромное множество других нарушений, в том числе и довольно серьезных, когда посторонним удавалось проникать в сам Белый дом. В результате в 2013-2014 годах сменились подряд два начальника Секретной службы. А преемник последней сам полтора месяца назад уволился, так что пока у президентской охраны в США нет постоянного руководителя.
Официальные представители Секретной службы заверили журналистов, что и после нового ужесточения режима безопасности туристы смогут любоваться южным фасадом Белого дома, просто "с более дальней дистанции".
Андрей Шитов
Фото © AP Photo/Susan Walsh
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