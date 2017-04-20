Студент из Уральска хочет превзойти Рональдиньо

20 апреля 2017, 09:33

Он выполняет трюки футбольного фристайла.

Студент первого курса Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова приобрел известность благодаря роликам, выложенным в социальных сетях, передает корреспондент BNews.kz.

На них 19-летний Айболат Кубашев выполняет трюки футбольного фристайла. Этот вид спорта давно пользуется популярность в мире.

Как отметил Айболат Кубашев, он увлекся футбольным фристайлом 3,5 года назад. Парень рассказал, что этот вид спорта подразделяется на три дисциплины. В первой из них Lowerbody/Air Moves (эйр мувз или ловеры) трюки выполняются в воздухе. Во второй Upperbody (апперы) большинство трюков исполняются на голове, на груди и плечах, без использования рук. Стиль Sitting (ситтинг) используют для демонстрации трюков ногами в положении сидя на земле.


«Когда-то я занимался футболом, но из-за травмы спорт пришлось бросить. Я совершенно случайно увидел видеоролик с участием бразильского футболиста Роналдиньо. Меня это зацепило, и я захотел научиться этой технике. За неделю я смог ловить мяч головой. Тренируюсь каждый день. Только тогда чувствую, что прибавляю. Для футбольного фристайла нужно обладать недюжинным терпением. Хочется поблагодарить всех, кто меня поддерживает», - отметил Айболат Кубашев.

🌅ok.#freestylefootball #tekneek #kuba14 #kzfreestylers #freestyle #fslife #uralsk

Публикация от Aibolat (@kuba.ff) Апр 11 2017 в 11:39 PDT


В вузе поддерживают увлечение первокурсника и отмечают его хорошую работоспособность.

«Айболат воспитывается без родителей. У него есть сестра. Видно сразу, что из парня выйдет толк. Дважды он выезжал на соревнования по фристайлу и завоевывал призовые места. Он в совершенстве владеет приемами жонглирования мячом», - сообщил старший преподаватель ЗКГУ им.Утемисова Александр Жищенко.

В планах Айболата - дальнейшее участие в соревнованиях и оттачивание техники владения мячом.

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