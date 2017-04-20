В Казахстане создадут Нацкомиссию по реализации программы модернизации общественного сознания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

«В целях реализации программы модернизации общественного сознания, обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны и в соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю: образовать Национальную комиссию по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан в составе согласно приложению к настоящему Указу», - говорится в тексте документа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.