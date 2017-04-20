Архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле "Игры престолов"
20 апреля 2017, 09:43
Основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.
Архитекторы спроектировали тюрьму на корабле, которая напоминает небесную темницу, в которой находился один из главных героев "Игры престолов" Тирион Ланнистер, сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.
Предполагается, что на судне можно разместить свыше трех тысяч заключенных. Создатели проекта подчеркивают, что эти камеры, визуально в совокупности выстраивающие два ряда парусов, предназначены для тех, кого осудили по обвинению в уклонении от налогов.
По задумке архитекторов, площадь каждой камеры составит девять квадратных метров. При этом основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.
Дизайнеры намерены назвать корабль Panama Papers Jail. Название корабля происходит от скандала, получившего название Panama Papers. Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
При этом, архитекторы не объяснили, как быть в условиях штормовой погоды в открытой с одной стороны камере.
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