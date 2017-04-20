Вторая жизнь ЭКСПО – развитие «зеленых» и IT-технологий

«На базе ЭКСПО можно создать большие инфраструктурные IT-проекты и предложить их всему евразийскому сообществу. А экономическая целесообразность сотрудничества с Казахстаном очевидна» - Сабиров.

Дать вторую жизнь объектам ЭКСПО и создать на их базе IT-центр и Международный центр развития «зеленых» технологий. Такое поручение давал глава государства еще в октябре 2015 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и именно его предстоит выполнить чиновникам , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Время»





Корея, к примеру, поступила именно так. После проведения «ЭКСПО» в 1993 году в городе Тэджон, в стране появился научный городок Дэдок Иннополис. Сейчас он современная Мекка науки и технологий, где трудятся 60 тысяч специалистов. У Казахстана есть все шансы повторить этот опыт.





«Наука должна опережать экономическое развитие страны и быть в авангарде. Министерство энергетики проводило отбор проектов для казахстанского павильона выставки «ЭКСПО-2017», работали со многими научно-исследовательскими институтами. Есть хорошие разработки, есть потенциал», - сказала директор департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики Айнур Соспанова.









Создание данного центра, по ее мнению, даст положительный социальный эффект – будут созданы рабочие места, а в государственном бюджете появятся новые источники доходов.





К слову, на базе центра должны быть внедрены 3D-решения, чтобы эти разработки можно было продемонстрировать виртуально. А для этого нужен центр, который будет аккумулировать новейшие информационные технологии – IT-центр на площадке ЭКСПО.





«На базе ЭКСПО можно создать большие инфраструктурные IT-проекты и предложить их всему евразийскому сообществу, - пояснил президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров. - А экономическая целесообразность сотрудничества с Казахстаном очевидна: у нас невысокий НДС, понятное налогообложение, все процессы автоматизированы. Можно запустить качественную рекламу в приграничных городах России и показать преимущества сотрудничества с Казахстаном в области IT».



