Таиланд может ввести для казахстанцев безвизовый режим

Сегодня в Бангкоке состоялась встреча посла Казахстана Марата Есенбаева с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-о-ча. В ходе встречи стороны обсудили о взаимной отмене визовых требований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы дальнейшего казахстанско-тайского взаимодействия, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Праютом Чан-о-ча выразил благодарность послу за вклад в развитие казахстанско-тайских отношений и отметил, что в последние годы отношения между Казахстаном и Таиландом вышли на качественно новый уровень и выразил надежду на поддержание заданного темпа развития взаимовыгодного партнерства.

В этом контексте посол предложил премьер-министру ввести безвизовый режим для граждан Казахстана и Таиланда. Марат Есенбаев подчеркнул, что отмена визовых требований будет способствовать увеличению взаимного потока туристов и бизнесменов и продвижению практического взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр поддержал Марата Есенбаева и подчеркнул, что Таиланд готов подписать межправительственное соглашение об отмене визовых требований после завершения всех внутригосударственных процедур.

Глава правительства Таиланда акцентировал внимание на перспективах двустороннего взаимодействия в области энергетики.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству в сфере энергетики. Данная отрасль представляет большой интерес для тайских инвесторов. Поэтому рассчитываю на поддержку руководства Казахстана тайских инвестиций в энергетический сектор», — отметил П. Чан-о-ча.

На встрече отдельно был затронут вопрос подготовки к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» и участия Таиланда в Астанинской выставке.

Премьер-министр рассказал о планах участия Таиланда в выставке, отметив, что страна намерена внести свой вклад в глобальное развитие биоэнергетики и показать в Астане свои разработки в области возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что павильон Таиланда будет одним из самых крупных общей площадью более 900 кв. м. В рамках ЭКСПО ожидаются визиты Премьер-министра Таиланда, министраов энергетики, коммерции, туризма и спорта Таиланда, а также 7 бизнес-делегаций (около 200 компаний).