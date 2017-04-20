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В Астане женщину привлекли к адмответственности за распространение экстремистских материалов

20 апреля 2017, 09:45

Пропаганда культа жестокости, насилия и порнографии в Казахстане запрещены.

Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны привлечена к административной ответственности 33-летняя жительница столицы, которая через «WhatsApp» рассылала своим знакомым видеоматериалы экстремистского характера, содержащие культ жестокости и насилия, сообщает Zakon.kz.

«ДВД Астаны напоминает гражданам об административной ответственности за изготовление, хранения и распространения на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия и порнографии, предусмотренной ст. 453 КоАП РК, если в таковой не содержатся признаки уголовного правонарушения», - говорится в сообщении ДВД.


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