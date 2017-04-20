Компания Citgo профинансировала инаугурацию Трампа на сумму около $500 тыс.
20 апреля 2017, 09:48
Нефтяная компания является дочерним предприятием венесуэльской PDVSA.
Американская нефтяная компания Citgo, являющаяся дочерним предприятием венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, была одним из крупнейших корпоративных спонсоров инаугурации президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января в Вашингтоне, передает ТАСС.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные в среду данные инаугурационного комитета Трампа.
По его информации, сумма взноса в церемонию вступления нового президента в должность составляла $500 тыс.
Ранее в апреле стало известно, что спонсоры выделили рекордные $107 млн пожертвований на церемонию. Самым щедрым оказался Аделсон, которому немного уступили владелец клуба New England Patriots Национальной футбольной лиги Роберт Крафт, инвесторы с миллиардным состоянием Стивен Коэн и Чарльз Шваб, основатель крупнейшего в мире регистратора доменных имен GoDaddy.com Роберт Парсонс.
11 апреля сенаторы США направили письмо министру финансов страны Стивену Мнучину, в котором выразили обеспокоенность возможным приобретением российской "Роснефтью" значительной доли американской нефтяной компании Citgo. Компании принадлежит 48 нефтяных терминалов в 20 штатах США.
Фото с сайта tagesschau.de
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