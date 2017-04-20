Один из лидеров "Реала" записал видео в поддержку "Кайрата"

20 апреля 2017, 10:03

Турнир пройдет в Алматы 28-30 апреля.

Один из лидеров мадридского "Реала" бразильский защитник Марсело записал видео в поддержку алматинского футзального "Кайрата" перед стартом в "Финале четырех" Кубка УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Привет, меня зовут Марсело. Хочу сказать, что болею за АФК "Кайрат" на Кубке УЕФА по футзалу! А ты? Давай, "Кайрат", - говорится в видеопослании Марсело.

Марсело @marcelotwelve поддержал футзальный «Кайрат» @afckairat Защитник «Реала» болеет за алматинский клуб. Звезда мирового футбола, игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии отправил видеопослание в поддержку алматинского футзального клуба «Кайрат», который 28 и 30 апреля выступит в Финале четырех Кубка УЕФА по футзалу в Алматы. Лучший игрок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» записал видеопослание из раздевалки «Реала». Напомним, что Финал четырех Кубка УЕФА по футзалу состоится на «Алматы Арене» 28 и 30 апреля. В полуфинале алматинцы встретятся с мадридским «Интером», в составе которого выступает звезда мирового футзала Рикардинью. Противостоять португальскому гению будут игроки сборной Казахстана - лучший вратарь мира Игита и капитан Динмухамбет Сулейменов. Билеты можно приобрести в кассах сети «Меломан», «Алматы Арены», «Халык Арены», Дворца республики, Дворца спорта им. Балуана Шолака, а также в режиме онлайн на сайтах ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.

Публикация от KAIRAT FUTSAL (@afckairat) Апр 19 2017 в 6:02 PDT


Добавим, что защитник "Реала" является хорошим другом голкипера "Кайрата" Игиты. При этом Марсело уже не в первый раз поддерживает алматинский клуб.

Напомним, "Финал четырех" Кубка УЕФА по футзалу пройдет в Алматы 28-30 апреля. В полуфинале "Кайрат" сыграет с испанским "Интером Мовистар". Вторую полуфинальную пару составили российская "Газпром-Югра" и лиссабонский "Спортинг".

Фото с сайта ФК "Реал" Мадрид

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