Один из лидеров "Реала" записал видео в поддержку "Кайрата"
Турнир пройдет в Алматы 28-30 апреля.
Марсело @marcelotwelve поддержал футзальный «Кайрат» @afckairat Защитник «Реала» болеет за алматинский клуб. Звезда мирового футбола, игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии отправил видеопослание в поддержку алматинского футзального клуба «Кайрат», который 28 и 30 апреля выступит в Финале четырех Кубка УЕФА по футзалу в Алматы. Лучший игрок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» записал видеопослание из раздевалки «Реала». Напомним, что Финал четырех Кубка УЕФА по футзалу состоится на «Алматы Арене» 28 и 30 апреля. В полуфинале алматинцы встретятся с мадридским «Интером», в составе которого выступает звезда мирового футзала Рикардинью. Противостоять португальскому гению будут игроки сборной Казахстана - лучший вратарь мира Игита и капитан Динмухамбет Сулейменов. Билеты можно приобрести в кассах сети «Меломан», «Алматы Арены», «Халык Арены», Дворца республики, Дворца спорта им. Балуана Шолака, а также в режиме онлайн на сайтах ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.