Один из лидеров "Реала" записал видео в поддержку "Кайрата"

Один из лидеров мадридского "Реала" бразильский защитник Марсело записал видео в поддержку алматинского футзального "Кайрата" перед стартом в "Финале четырех" Кубка УЕФА , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





"Привет, меня зовут Марсело. Хочу сказать, что болею за АФК "Кайрат" на Кубке УЕФА по футзалу! А ты? Давай, "Кайрат", - говорится в видеопослании Марсело.









Добавим, что защитник "Реала" является хорошим другом голкипера "Кайрата" Игиты. При этом Марсело уже не в первый раз поддерживает алматинский клуб.





Напомним, "Финал четырех" Кубка УЕФА по футзалу пройдет в Алматы 28-30 апреля. В полуфинале "Кайрат" сыграет с испанским "Интером Мовистар". Вторую полуфинальную пару составили российская "Газпром-Югра" и лиссабонский "Спортинг".



