Обвиняемый в США русский кардер сознался в киберпреступлениях

Роману Селезневу грозит наказание в виде 30 лет тюремного заключения.

Гражданин РФ Роман Селезнев, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, признал свою вину. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на документы суда. Кардер подписал признание, написанное от руки на 11 страницах на ломанном английском языке.

Согласно показаниям, Селезнев готов понести полную ответственность за содеянное. «Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», - цитирует издание признательные показания. По словам Селезнева, ему хотелось плакать, когда жертвы его злодеяний давали показания в суде. Раскаявшийся киберпреступник выразил сожаление по поводу того, что из-за его действий некоторые даже лишились бизнеса. «Я так переживаю из-за того, что люди страдают из-за моих поступков», - говорится в признании.

В письме Селезнев подробно описывает свое детство, которое, по его словам, было очень трудным. Сын депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева рассказал о тяжелой жизни в тесной коммунальной квартире и смерти матери от алкогольного отравления. Тяжелое материальное положение и вынудило его стать кардером, признался Селезнев.

По словам мошенника, он самостоятельно обучился компьютерной грамоте, однако из-за трудного детства использовал свои навыки в преступных целях. В 2007 году ему впервые попалась большая база данных кредитных карт, которую удалось очень выгодно продать. В 2010 году кардер попытался завязать с преступным прошлым, однако из-за отсутствия образования ему не удавалось найти работу, и все вернулось на круги своя. Затем Селезнев стал жертвой теракта и лишился всего, что вынудило его снова вернуться к хакерству.

Американские обвинители Сет Уилкинсон и Норман Барбоса просят суд не принимать во внимание показания Селезнева и требуют для него наказания в виде лишения свободы на срок 30 лет. Как пояснили прокуроры, россиянин не заслуживает снисхождения, поскольку признался только сейчас, когда до вынесения приговора осталось всего два дня (дата вынесения приговора назначена на 21 апреля). До настоящего времени Селезнев отказывался сотрудничать со следствием, не признавал вину и не давал показаний против подельников.

Мошенник был арестован американскими властями в июле 2014 года на Мальдивах. По данным обвинения, Селезнев нанес ущерб на $170 млн. При задержании на компьютере мошенника были обнаружены похищенные данные 1,7 млн кредитных карт. С октября 2009 года по октябрь 2013 года злоумышленник инфицировал PoS-терминалы предприятий розничной торговли вредоносным ПО и похищал данные платежных карт. В августе 2016 года суд присяжных признал Селезнева виновным по 38 пунктам из 40.