Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Италией

20 апреля 2017, 10:05

Италия - Казахстан 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).

В контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Казахстана одержала победу над Италией, передает Sports.kz.

Италия — Казахстан 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 14:59 Траверса (Андергассен, Мильиоранци). В равенстве
1:1 — 19:21 Михайлис (Липин, Сен-Пьер). В равенстве
1:2 — 20:43 Михайлис (Сен-Пьер, Пушкарёв). В равенстве
1:3 — 37:25 Доус (Даллмэн). В большинстве

Вратари: Бернард — Колесник.


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