Назначен новый руководитель областного «Молодежного ресурсного центра» ЮКО

На должность руководителя «Молодежного ресурсного центра» управления по вопросам молодежной политики ЮКО назначен Дуйсебеков Береке Талгатович.

Дуйсебеков Б.Т. родился 24 января 1989 года в г.Шымкент Южно-Казахстанской области. Образование высшее, бакалавр транспорта и юриспруденции, магистр технических наук. Трудовую деятельность начал в 2009 году, специалистом Комитета по делам молодежи ЮКГУ им.М.Ауэзова. В разные годы работал заместителем начальника Отдела идеологического воспитания студентов, помощником ректора, председателем Комитета по делам молодежи ЮКГУ им.Ауэзова. В 2013 году приступил к должности начальника Отдела обучения и консалтинга «Центра обслуживания предпринимателей» при Акимате ЮКО. С 2014 года до настоящего времени работал заместителем генерального директора, директором Школы предпринимательства ЦОП ЮКО.

Также активно занимался общественной деятельностью. В период с 2008 до 2010 года был студенческим ректором ЮКГУ и лидером республиканского студенческого движения «Альянс студентов Казахстана» по ЮКО. С 2012 года является директором Молодежного общественного объединения «Алтын жастар». Также является членом областного Общественного Совета, Совета по молодежной политике при Акиматах ЮКО и г.Шымкент.