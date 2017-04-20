В зонах подтопления не все казахстанские дети охвачены обучением

МОН РК с самого начала паводков старается держать организацию учебного процесса под контролем.

В нескольких регионах Казахстана продолжается борьба с паводками и их последствиями. В связи с этим, в состоянии повышенного внимания находятся все подразделения МОН РК. По республике подтоплено паводковыми водами 18 школ и 1 детский сад - для продолжения дальнейшего обучения дети распределены в близлежащие школы. Однако в некоторых районах, где ситуация сложнее дети не охвачены обучением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.





По состоянию на 15.00 часов 19 апреля 2017 года 115 детей (57 – в Карагандинской области, 58 - в СКО) не охвачены обучением в паводковый период. Местными исполнительными органами ведутся работы по организации подвоза детей в ближайшие школы, а также прохождения обучения в местах эвакуации.





В СКО из-за паводка ЧС объявлена в районе им. Г. Мусрепова. 58 учащихся не подвозятся из-за отсутствия дорог из 13 населенных пунктов, из них 24 учащихся в Калиновский пришкольный интернат из сел Золотоноша, Брилевка, Чернозубовка. 19 учащихся - в Новоишимский казахский пришкольный интернат из сел Ефимовка, Токсан Би, Сарыбулак, Буденное, Ставрополка, Нежинка. 10 учащихся из с. Стерлитамак в Возвышенский пришкольный интернат, 5 учащихся в Чистопольский казахский пришкольный интернат из сел с. Жаркуль и Большой Талсай. Родители учащихся оповещены о ЧС. Подвоз будет возобновлен после восстановления дорог. В остальных районах ситуация стабильная. Ситуация с подтоплением населенных пунктов и организация учебного процесса в школах находится на постоянном контроле районного отдела образования и областного управления образования.





В Карагандинской области затоплению подверглись отдельные населенные пункты Абайского, Каркаралинского и Бухаржырауского районов, в связи с чем точечно отменен подвоз учащихся к школам. В Каркаралинском районе затоплению подверглось отделение Акшокы, где проживают 19 детей школьного возраста. 9 детей временно размещены у родственников в с. Жарлы и обучаются в СШ №10. Семьи 10 других учащихся от переезда отказались. Поэтому их подвоз и обучение не представляется возможным до ликвидации последствий паводков и восстановления дороги.





Население с. Садовое Бухаржырауского района полностью эвакуировано. Подвоз 47 учащихся, проживающих в данном селе не осуществляется. В данный момент решается вопрос об организации их обучения в школе с. Гагаринское. По данным ДЧС, паводкоопасный период в Бухаржырауском и Каркаралинском районах продлится до 20 апреля. Нормализация обстановки позволит восстановить подвоз учащихся до мест учебы.

В Абайском районе: вследствие паводков был отменен подвоз к школам учеников, проживающих в с. Огороды (12 детей), с. Изумрудное (1 ребенок), отд. Пруды (3 детей), с. Бородиновка (3 детей). Семьи данных учащихся размещены в с. Самарка. Дети учатся в местной средней школе.





Что касается ученицы 4 класса 36 школы Актобе Махаббат Ешимовой, которая недавно записала видеообращение к властям , в МОН сообщили, что вместе с семьей она находится в эвакопункте, организованном при 40 школе, в которой и учится. В данный момент она обеспечена школьной формой, школьными принадлежностями и учебниками, рюкзаком и новой одеждой.





В вузах регионов, где сложилась сложная паводковая ситуация, работают студенческие волонтерские штабы, которые занимаются сбором гуманитарной помощи (продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены и др.).



