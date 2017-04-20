Ерлан Кошанов возглавил Карагандинский областной филиал партии «Нур Отан»

В Караганде состоялась внеочередная XXVII конференция областного филиала партии «Нур Отан». Партийцы отчитались о проделанной работе за первый квартал. Был избран новый председатель областной партийной организации. Им стал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

С докладом о работе за первый квартал и основных задачах на 2017 год выступила первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова. С начала года карагандинские нуротановцы провели более 4000 мероприятий, направленных на разъяснение государственной политики.

Партийцы помогают в решении социальных проблем граждан, отметила Кадиша Оспанова. «Ежегодно в филиалы партии поступает более 5000 обращений от граждан. С начала года уже обратилось 1800 человек. По большей части обращений даны консультации и разъяснения», - сказала Кадиша Оспанова.

Докладчик рассказала о работе по противодействию коррупции. В 2016 году и за первый квартал этого года по партийной линии наказали девятерых нуротановцев за коррупционные правонарушения и двоих - за нарушения внутрипартийной дисциплины.

Следующим вопросом повестки конференции стояло избрание нового председателя филиала партии. Прежний председатель, экс-аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков получил новую должность в Астане. Кандидатуру Ерлана Кошанова представила секретарь партии «Нур Отан» Наталья Годунова. Делегаты конференции одобрили ее единогласно.

Ерлан Кошанов поблагодарил однопартийцев за доверие. «В первую очередь это доверие Главы государства и ваше доверие. Я осознаю, насколько это высокая ответственность. Перед нами стоят большие задачи, которые мы будем реализовывать вместе», - сказал вновь избранный руководитель областной парторганизации.

Кроме того, внесены изменения в состав Политсовета областного филиала.

В Карагандинской области в партии «Нур Отан» сегодня состоят 105 тысяч человек.