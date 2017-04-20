Назначен директор Атырауского филиала Национального банка РК
Приказом председателя Национального банка РК директором Атырауского филиала Нацбанка назначена Айнур Кошербаева, ранее работавшая заместителем директора департамента методологии финансового рынка Национального банка РК.
Ранее занимавший эту должность Козыбак Кульбараков переведен на должность директора филиала НБРК по Западно-Казахстанской области.
Мурат Султангалиев
20 апреля 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: Сайт Атырауской еженедельной газеты «Ак Жайык»
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