Назначен директор Атырауского филиала Национального банка РК

Ранее занимавший эту должность Козыбак Кульбараков переведен на должность директора филиала НБРК по Западно-Казахстанской области.

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