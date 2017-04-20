Инфляционные ожидания в Казахстане стабилизируются - Нацбанк

Ожидания казахстанцев по краткосрочному росту цен стабилизируются. В настоящее время количественная оценка инфляции на год вперед зафиксирована на уровне ниже сложившейся инфляции и находятся внутри целевого коридора 5-7% на 2018 год. Об этом рассказала главный специалист-аналитик Управления монетарных исследований Департамента исследований и статистики НБРК Адель Каргабаева в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» , передает Zakon.kz.





По ее словам, в настоящее время появился консенсус между центральными банками и академическими кругами о том, что хорошо зафиксированные инфляционные ожидания – это один из ключевых факторов достижения экономической стабильности, который также используется как показатель доверия к денежно-кредитной политике и цели по инфляции центрального банка.

«Обычно источниками оценок инфляционных ожиданий выступают потребители, производители и аналитики. При этом, согласно мировому опыту, население и руководители предприятий могут давать завышенные оценки сложившейся инфляции и прогнозы будущей инфляции, поскольку воспринимают фактическое повышение цен на уровне отдельных категорий товаров и, как правило, не знают совокупного изменения цен. При этом свои инфляционные ожидания они формируют на основе информации из медиа источников или при личных посещениях магазинов», – отметила Адель Каргабаева.





Она рассказала, что основным источником информации по инфляционным ожиданиям для Национального Банка Казахстана являются результаты опросов населения, проводимые компанией GfK Kazakhstan с января 2016 года.





«Результаты ежемесячных опросов дают общую картину восприятия инфляции домашними хозяйствами и позволяют получать количественную оценку инфляции на год вперед. Кроме того, Национальный Банк располагает определенной информацией от руководителей предприятий и участников финансового рынка», – сообщила представитель Национального Банка РК.





Она добавила, что в рамках ежеквартального опроса руководителей предприятий для обследования делового климата в реальном секторе выявляются основные тенденции в конъюнктуре бизнеса, в том числе ожидания предприятий по изменению цен на готовую продукцию, сырье и материалы.





«Ежегодный опрос участников финансового рынка по рискам финансовой системы, в свою очередь, позволяет Национальному Банку получать прогнозы ключевых макроэкономических показателей, в частности, ожидания респондентов по уровню инфляции», – подвела итог Адель Каргабаева.





Фото: kursiv.kz











