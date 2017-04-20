В Колумбии 11 человек погибли под оползнем
20 апреля 2017, 10:29
В общей сложности там разрушено 30 домов, пострадали около 70 семей.
Не менее 11 человек стали жертвами уже второго за последний месяц разрушительного оползня в Колумбии, еще около 20 числятся пропавшими без вести.
Больше всего пострадали жители города Манисалес к западу от Боготы, сообщает телеканал "Россия 24". В общей сложности там разрушено 30 домов, пострадали около 70 семей. На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото с сайта vesti.ru
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