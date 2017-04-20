BMW выпустила 460-сильное спорткупе

Подразделение M GmbH компании BMW представило специальную версию купе M4, которая получила в названии приставку CS. Новинка оснащается 460-сильной модификацией 3,0-литровой турбошестерки и семиступенчатой коробкой M DCT. В обновленной иерархии спортивных моделей BMW она заполнит нишу между 450-сильным M4 с пакетом Competition и 500-сильным M4 GTS.





BMW M4 CS разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды – на 0,1 секунды медленнее M4 GTS и на 0,1 секунды быстрее M4 Competition. В стандартную комплектацию включен пакет M Driver's, поднимающий электронный «ошейник» до отметки в 280 км/ч. Адаптивная подвеска, система динамического контроля устойчивости, активный дифференциал и электромеханическое рулевое управление были оптимизированы в соответствии с увеличившейся мощностью.





Новое купе ездит на 19-дюймовых передних и 20-дюймовых задних легкосплавных дисках, обутых в резину Michelin Pilot Sport Cup 2, которую можно бесплатно заменить на Michelin Sport. Передний сплиттер, спойлер на крышке багажника, задний диффузор и капот выполнены из углепластика. В задних фонарях использованы органические светодиоды (OLED) – как у BMW M4 GTS. В салоне установлены легкие спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары на выбор. Уже в базовом оснащении присутствуют автоматический климат-контроль, навигация Professional и аудиосистема Professional.





Спорткар BMW M4 CS будет выпущен ограниченным тиражом. Цены пока не раскрываются.



