Нацбанк усилит контроль за банками, ведущими рискованную политику

Заместитель председателя НБРК Олег Смоляков в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» рассказал о законодательных изменениях, направленных на внедрение риск-ориентированного надзора, который позволит регулятору принимать превентивные меры в отношении банков, которые еще не нарушили нормативы, но ведут рискованную политику, сообщает Zakon.kz.





Он напомнил, что в рамках послания народу Казахстана Главой государства поручено выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора, обеспечить переход от формализованного подхода к риск-ориентированному надзору. Национальный Банк, по его словам, уже приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса.





«В частности, Национальный Банк планирует усилить работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска. В настоящее время Национальным Банком одобрены подходы к внедрению риск-ориентированного надзора на базе методологии, принятой в Европейском Союзе. Данные подходы предполагают разработку новой надзорной модели, включающей определение методологии оценки жизнеспособности бизнес модели и присущих ей рисков, систем управления рисками и внутреннего контроля банков, а также внутренних систем определения достаточности капитала и ликвидности», – уточнил О. Смоляков.





Он пояснил, что «риск-ориентированный надзор предусматривает полное изменение системы мер надзорного реагирования, в частности, концептуальное изменение действующих ограниченных мер воздействия и мер раннего реагирования, оснований применения санкций и принудительных мер». Данная надзорная модель, как отметил О. Смоляков, позволит поэтапно снижать степень подверженности банков различным рискам путем совершенствования систем управления ими.





«В 2017 году Национальным Банком планируется внедрение единой методики оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка (уменьшение регуляторного собственного капитала на разницу между регуляторными провизиями и провизиями по МСФО). Помимо этого, будут ужесточены подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях. Будут также рассмотрены вопросы усиления ответственности аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке. Наряду с этим, на законодательном уровне будет усилен мандат Национального Банка в части проведения принудительной реструктуризации структуры капитала банка и упрощения процесса объединения банков», – резюмировал заместитель председателя Национального Банка РК.



