В Алматинской области продолжаются работы по спасению Балхаша

В Алматинской области продолжаются работы по спасению озера Балхаш. Последние 3 года широко развернута масштабная деятельность по выправлению и очистке протоков реки Каратал, начатая впервые в 2014 году. Уже 27 километров очищено силами мелиоративно-механизированного отряда «Каратал» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.









Большое внимание продолжает уделяться и очистке протоков дельты реки Или, которая создает благоприятные условия для нереста и нагула рыбы, производства кормов для животноводства. Так, только в этом году из областного бюджета для работ по механизированной очистке протоков дельты реки Или протяженностью 33,4 км выделено 70,7 млн. тенге, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Как сообщил заместитель руководителя областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Канат Дауренбеков, на текущий год из областного бюджета выделено 41,1 млн. тенге на разработку 4 проектов механизированной очистки протоков дельт рек Или и Каратал. На данном этапе 1 проект реализован, оставшиеся 3 запланированы на второе полугодие.





С приходом весны сотрудники мелиоративно-механизированного отряда «Балхаш» начали очистку одного из крупнейших протоков реки Или - Топар. Окутанный зарослями камыша и ила он не только не доводит воду до Балхаша, но и, разливаясь, представляет реальную угрозу для жителей села Топар, отнимая у них сенокосные поля и пастбищные угодия, и даже иногда подтапливая дома. Очистка этого протока - решит все указанные проблемы.





Уже до середины июля мелиоративный отряд намерен прочистить все 33 км протока. Сейчас очищено 20 км, подключено 27 единиц спецтехники. Работы планируется завершить к ноябрю. В последущем будут очищены и другие протоки реки Или.





Как подчеркнул руководитель отдела областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Шаяхметов, благодаря проводимой последние годы работе по спасению Балхаша удалось вернуть в пользование крестьянам 15 тысяч квадратных километров пастбищ. Кроме того, в несколько раз увеличилось количество рыбы в озере Балхаш. В целом, за 12 лет очищен 641 км русел рек Или и Каратал.





Спасение Балхаша - проект важный и глобально необходимый , поэтому руководство области этот вопрос держит на постоянном контроле. Специалисты подчеркивают, Балхаш - озеро уникальное, поэтому проводимая работа - возможность сохранить как сам водоем, так и его особенную экосистему с богатой фауной и флорой.







