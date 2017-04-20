Коллектив театра «Астана Опера» помог пострадавшим от наводнения в Карагандинской области

Сотрудники театра откликнулись, передав в штаб продукты питания и одежду.

В помощь пострадавшим жителям Карагандинской области в результате сильных паводков сотрудники ГТОБ «Астана Опера» перечислили однодневную заработную плату, сообщает пресс-служба театра.





Кроме того, в г. Астана начал свою работу Общественный штаб при Молодежном крыле «Жас Отан» по оказанию помощи пострадавшим от паводков.



