Коллектив театра «Астана Опера» помог пострадавшим от наводнения в Карагандинской области
20 апреля 2017, 10:43
Сотрудники театра откликнулись, передав в штаб продукты питания и одежду.
В помощь пострадавшим жителям Карагандинской области в результате сильных паводков сотрудники ГТОБ «Астана Опера» перечислили однодневную заработную плату, сообщает пресс-служба театра.
Кроме того, в г. Астана начал свою работу Общественный штаб при Молодежном крыле «Жас Отан» по оказанию помощи пострадавшим от паводков.
Сотрудники театра откликнулись, передав в штаб продукты питания и одежду, необходимые пострадавшим в этой тяжелой ситуации.
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