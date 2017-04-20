Цены на новые автомобили в Казахстане растут

Согласно данным союза, с начала года официальными дилерами было продано 7 569 автомобилей, на приобретение которых казахстанцы потратили 183,3 миллиона долларов, что на 12,4% выше аналогичного показателя I квартала 2016 года. То есть куплено меньшее количество экземпляров, а потрачено значительно больше денег.





Как отмечают аналитики рынка, если в начале 2016 года средний чек составлял 5,5-6 миллионов тенге, то к концу уже превышал 7 миллионов тенге. В 2017-м переписывание прайсов в сторону увеличения продолжилось, причем накручивание цен характерно для всех участников авторынка.





Покупатели не ломятся в автосалоны



