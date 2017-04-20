В трех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают: в связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 20-23 апреля возможен сход снежных лавин. Будьте осторожны в горах , сообщает РГП "Казгидромет".





Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.





Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на период 18-21 апреля. В связи с тем, что на реках Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей продолжатся подъемы уровней воды, разливы и подтопления.





Фото: Проект Alp



