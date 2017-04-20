В трех областях РК объявлено штормовое предупреждение
20 апреля 2017, 10:50
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Синоптики предупреждают: в связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 20-23 апреля возможен сход снежных лавин. Будьте осторожны в горах, сообщает РГП "Казгидромет".
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на период 18-21 апреля. В связи с тем, что на реках Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей продолжатся подъемы уровней воды, разливы и подтопления.
Фото: Проект Alp
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