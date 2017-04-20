Инфляционные ожидания стабилизируются

Инфляционные ожидания населения и других субъектов экономики Казахстана являются важным фактором при принятии решений по денежно-кредитной политике. Нацбанк констатирует их стабилизацию и нахождение внутри целевого коридора.

По данным международных исследований, сохранение инфляционных ожиданий на низком и стабильном уровнях делает экономику более гибкой в неблагоприятные периоды и позволяет механизму ценообразования экономики функционировать более эффективно. Поэтому современные центральные банки придают все большее значение оценке инфляционных ожиданий и совершенствуют денежно-кредитную и коммуникационную политику. Исследования МВФ показывают, что именно режим таргетирования инфляции обуславливает более низкую инфляцию, меньшие инфляционные ожидания и меньшую волатильность инфляции по сравнению со странами, где данный режим не применяется. Среди стран с развитой экономикой существует единое мнение, что независимые центробанки, применяющие режим таргетирования инфляции, успешно фиксируют долгосрочные инфляционные ожидания, тем самым стабилизируя инфляцию в районе 2%, - на уровне, позволяющем экономикам функционировать при минимальном разрыве выпуска в течение всего делового цикла.

По информации главного специалиста-аналитика управления монетарных исследований департамента исследований и статистики Национального банка Адель Каргабаевой, в настоящее время появился консенсус между центральными банками и академическими кругами о том, что хорошо зафиксированные инфляционные ожидания - это один из ключевых факторов достижения экономической стабильности, который также используется как показатель доверия к денежно-кредитной политике и цели по инфляции центрального банка.

Критерием проверки зафиксированности инфляционных ожиданий выступает их нечувствительность к объявлению макроэкономических новостей. «Если долгосрочные инфляционные ожидания не реагируют на происходящие экономические события, экономические агенты, по-видимому, доверяют способности центрального банка поддержать целевой уровень по инфляции, несмотря на неожиданные экономические события. В противоположность этому, если доверие к центральному банку слабое и ожидания не зафиксированы, непредвиденные изменения макроэкономических условий могут привести к нежелательным отклонениям инфляционных ожиданий от целевых показателей», - отмечает Адель Каргабаева.

Обычно источниками оценок инфляционных ожиданий выступают потребители, производители и аналитики. При этом, согласно мировому опыту, население и руководители предприятий могут давать завышенные оценки сложившейся инфляции и прогнозы будущей инфляции, поскольку воспринимают фактическое повышение цен на уровне отдельных категорий товаров и, как правило, не знают совокупного изменения цен. При этом свои инфляционные ожидания они формируют на основе информации из медиаисточников или при личных посещениях магазинов.

Основным источником информации по инфляционным ожиданиям для Национального банка являются результаты опросов населения, проводимые компанией GfK Kazakhstan с января 2016 года. Результаты ежемесячных опросов дают общую картину восприятия инфляции домашними хозяйствами и позволяют получать количественную оценку инфляции на год вперед. Кроме того, Национальный банк располагает информацией от руководителей предприятий и участников финансового рынка. В рамках ежеквартального опроса руководителей предприятий для обследования делового климата в реальном секторе выявляются основные тенденции в конъюнктуре бизнеса, в том числе ожидания предприятий по изменению цен на готовую продукцию, сырье и материалы. Ежегодный опрос участников финансового рынка по рискам финансовой системы, в свою очередь, позволяет Нацбанку получать прогнозы ключевых макроэкономических показателей, в частности ожидания респондентов по уровню инфляции.

«Общая картина инфляционных ожиданий в Казахстане выглядит следующим образом. Несмотря на то что ожидания населения по краткосрочному росту цен присутствуют у 70% респондентов и могут колебаться от месяца к месяцу, они все же стабилизируются. В настоящее время количественная оценка инфляции на год вперед зафиксирована на уровне ниже сложившейся инфляции и находится внутри целевого коридора 5-7% на 2018 год», - отмечает Адель Каргабаева.

Ожидания предприятий по изменению цен на готовую продукцию в I квартале текущего года подтвердились, поскольку цены предприятий-производителей промышленной продукции выросли, тогда как ожидание снижения цен на сырье и материалы не оправдалось - цены приобретения продукции производственно-технического назначения выросли.

Оценки участников финансового рынка и практикующих экспертов в области экономики и финансов, данные в октябре 2016 года, представляются несколько завышенными, вероятно, в силу высокой инфляции, складывавшейся с ноября 2015 года до момента проведения опроса, хотя пик инфляции и был уже пройден. Данные результаты также свидетельствуют о низкой осведомленности респондентов о текущей ситуации на финансовом рынке Казахстана.

«Таким образом, для Казахстана справедливо суждение о том, что различные субъекты экономики при оценке будущей инфляции не учитывают общее изменение цен в реальном секторе, а при формировании инфляционных ожиданий исходят из собственного восприятия уровня цен на отдельные товары и услуги, которыми пользуются в повседневной жизни», - подытожила Адель Каргабаева.

М. Максимов