В Астане в предверии парада могут изменить рейсы из-за закрытия воздушного пространства

В период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов , сообщает пресс-служба «Эйр Астана».





Дополнительную информацию об изменениях можно получить в Центре бронирования и на официальном сайте авиакомпании.





Напомним, что 7 мая 2017 года в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Сейчас идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года.









Фото: topwar.ru







