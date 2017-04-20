В Астане в предверии парада могут изменить рейсы из-за закрытия воздушного пространства
20 апреля 2017, 11:04
Идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года.
В период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов, сообщает пресс-служба «Эйр Астана».
Дополнительную информацию об изменениях можно получить в Центре бронирования и на официальном сайте авиакомпании.
Напомним, что 7 мая 2017 года в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Сейчас идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года.
Одной из составляющих парада является демонстрация авиационной техники сил воздушной обороны страны.
Фото: topwar.ru
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