Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане в предверии парада могут изменить рейсы из-за закрытия воздушного пространства

20 апреля 2017, 11:04

Идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года.

В период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов, сообщает пресс-служба «Эйр Астана».

Дополнительную информацию об изменениях можно получить в Центре бронирования и на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что 7 мая 2017 года в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Сейчас идет комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года.


Фото: topwar.ru



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...