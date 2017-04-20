Закон с поправками по вопросам культуры принял Парламент РК

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», передает корреспондент Zakon.kz





Как отмечается в заключении Комитета Сената по социально-культурному развитию и науки, законопроект инициирован депутатами Парламента РК и предусматривает внесение поправок в ряд законов в кодексов.









В частности, в Бюджетном кодексе РК предлагается закрепить право местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием.





«Закон РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» дополняется новым понятием музей-заповедник, который создается для сохранения, изучения и публичного представления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей», - поясняется в заключении.





Также в законе «О культуре» устанавливается статус Национальной государственной книжной палаты РК, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана; закрепляется обязанность редакций СМИ по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную книжную государственную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус «Центральная».





Кроме этого, законопроектом предлагается урегулировать вопросы в отношении организации культуры и деятельности театров, приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы, а также уточнить компетенцию уполномоченного органа в области культуры.





Депутаты Сената рассмотрели поправки в двух чтениях. Этот закон считает принятым и направляется на подпись главе государства.





Ксения Давыдова, Астана.