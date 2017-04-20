В Нацбанке прокомментировали возможные процессы консолидации банков в Казахстане

Процесс консолидации ряда банков возможен только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет», передает Zakon.kz.

«Национальный Банк поддерживает начатые отдельными банками инициативы по объединению, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов. При этом со своей стороны мы готовы оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов, направленных на повышение эффективности банковского бизнеса», - заявил О. Смоляков.