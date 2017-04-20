 
Новости за сегодня

В Нацбанке прокомментировали возможные процессы консолидации банков в Казахстане

 

Процесс консолидации ряда банков возможен только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков в интервью газете «Казахстанская Правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет», передает Zakon.kz.

«Национальный Банк поддерживает начатые отдельными банками инициативы по объединению, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов. При этом со своей стороны мы готовы оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов, направленных на повышение эффективности банковского бизнеса», - заявил О. Смоляков.

 

20 апреля 2017, 11:05
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код