Микрокредитование бизнеса на селе за 2016 год

Рынок сельского микрокредитования МСБ делает резкий рывок. Основной драйвер роста активности - ЮКО

Интерес микрофинансовых организаций к поддержке сельского предпринимательства возвращается. После провального первого полугодия, когда за 6 мес. 2016 малому бизнесу на селе было выдано микрокредитов всего на 153 млн тенге, в 3 квартале выдача займов резко активизировалась (прирост в 2 раза) и этот процесс продолжился до конца года.

За июль-сентябрь прошлого года было выдано новых займов уже на 150 млн тенге, а в 4 квартале - еще на 193 млн тенге.

Всего за второе полугодие 2016 года МФО сельским предпринимателям выдали в 2,2 раза больше займов, чем за январь-июнь.

Резкий рост активности бизнес-кредитования в сельской местности стимулировал один регион - ЮКО.

В 2016 году в ЮКО было выдано более половины (51%) всех микрокредитов на предпринимательские нужды в сельской местности по РК. В общей сумме выданных займов на долю южного региона приходится 21%.

Средний размер выданного в 2016 году микрокредита сельским предпринимателям ЮКО в разы меньше уровня предыдущего года - если в 2015 года в среднем заемщику выдавалось почти по 7 миллионов тенге, то в 2016 году эта сумма сократилась до 368 тысяч тенге. Столь резкое сокращение в размерах указывает на более тщательную проверку кредитного досье потенциального заемщика со стороны МФО, что впоследствии понижает риски просрочек по займам.

Самым крупным участником рынка микрокредитования в ЮКО является KMF - 52% регионального рынка формирует филиал KMF, ссудный портфель филиала на начало текущего года превышает 14 миллиардов тенге.