Соглашение с Сербией о перевозке грузов ратифицировал Парламент РК

Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты рассмотрели и приняли закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении», - передает корреспондент Zakon.kz.

«Соглашение подписано в 2015 году, в 2016 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Сербией увеличился на 15% и составил 5,4 тысяч тонн. Представленным вашему вниманию соглашением устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами и регламентируются виды автоперевозок, порядок установления квоты, обмена бланками, разрешениями», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, согласно данному соглашению, двусторонние и транзитные перевозки грузов осуществляются на разрешительной основе, перевозки из третьих стран осуществляются на разрешительной основе.

Глава ведомства уточнил, что данные условия выгодны для казахстанских перевозчиков, так как для перевозки грузов в Хорватию, Грецию, Болгарию казахстанские перевозчики используют Сербию для транзитного проезда.

«Ратификация данного соглашения не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований», - отметил он.

В то же время Ж. Касымбек добавил, что сейчас аналогичные соглашения заключены с 41 государством.

«В настоящее время в этой сфере работают около 300 казахстанских компаний. Также по итогам 2016 года 44% данных перевозок осуществляют казахстанские компании. Ежегодно на 4-5% идет рост. Наша цель - довести до 50%. В целом, нашими крупными партнерами являются Россия, Китай, Турция и государства Евросоюза. Данное соглашение для нас очень важно, потому что мы через Сербию, наши компании, транзитом проезжают в южную Европу. В этом году мы планируем заключить еще два соглашения», - заключил министр.

Ксения Давыдова