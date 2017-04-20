Турбированный Lexus NX сменил имя

Японцы больше не акцентируют на турбомоторах внимания, поскольку они применяются все чаще.

На Шанхайской автомобильной выставке компания Lexus представила обновленный кроссовер NX. Модель слегка изменилась внешне и получила новые опции, а турбированная версия NX 200t (2,0 литра, 238 л.с.) сменила имя на NX 300.





Последнее не значит, что автомобиль лишился нагнетателя или обзавелся новым агрегатом. Просто японцы больше не акцентируют на турбомоторах внимания, поскольку они применяются все чаще. В ближайшие месяцы литеры «t» лишатся и другие турбированные модели бренда.

Еще одно отличие от дорестайлинговой модели – наличие адаптивных амортизаторов Adaptive Variable Suspension, которые уже устанавливаются на купе LC 500. Более плавный ход и улучшенную управляемость также должна обеспечить перенастроенная подвеска.





Что касается внешности, то дизайнеры перерисовали бамперы и радиаторную решетку, а также удлинили задние фонари. Головная оптика теперь напоминает новые купе LC и седан LS.





В салоне – 10,3-дюймовый дисплей вместо 7-дюймового, новый блок управления климат-контролем и более крупный тачпад для работы с мультимедиа. USB разъемы теперь расположены в более удобном месте и позволяют быстрее заряжать мобильные устройства. В базовое оснащение обновленного NX входит пакет безопасности Leхus Safety System+, включающий в себя системы автоматического торможения и слежения за дорожной разметкой, а также адаптивный круиз-контроль.



