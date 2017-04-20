Судья, адвокат и присяжные заседатели.

Какие изменения в законодательстве необходимы для реформирования института суда присяжных заседателей?

Адвокат Айжан Дарибаева

Институт суда присяжных возник как одна из гарантий объективного и справедливого правосудия. В настоящее время суд присяжных заседателей не обеспечивает в полной мере гарантии участия общества в отправлении правосудия. Почему?

Ответ на этот вопрос содержит как позитивные, так и негативные факторы, которые нельзя не принимать во внимание, когда речь идет о необходимости реформирования института присяжных заседателей.

Мало кто из судей и адвокатов могут отрицать позитивную роль коллегии присяжных заседателей при рассмотрении конкретных уголовных дел. При всех проблемах с формированием списков кандидатов в присяжные заседатели и их отбору, именно присяжные заседатели являются наиболее независимой стороной в судебном процессе и могут вынести оправдательный вердикт, если видят нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. Такие прецеденты в практике уголовного процесса в Казахстане не редкость. Суд и органы прокуратуры, как правило, в таких случаях «закрывают глаза» на подобные нарушения, считая их незначительными.

Негативные моменты заключаются, во-первых, в том, что в данное очень малое количество уголовных дел могут рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Во-вторых, судья находится в совещательной комнате вместе с присяжными заседателями и может влиять на принятие решения (у нас доминирует обвинительный уклон).

В-третьих, оправдательные приговоры, вынесенные с участием присяжных заседателей, часто отменяются. Если присяжные заседатели заявляют об оказании на них давления, то их привлекают к ответственности, вместо того, чтобы гарантировать защиту.

В-четвертых, уже имеются прецеденты лишения адвокатов лицензии вследствие оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Когда мы говорим о взаимодействии судьи, адвоката и присяжных заседателей, необходимо предусмотреть в законодательстве четкие и недвусмысленные гарантии независимости и запрета на вмешательства профессиональных судей в обсуждение и вынесение вердикта присяжными по конкретным уголовным делам.

Как минимум, законодательные реформы должны гарантировать, что:

- присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора без участия профессионального судьи;

- адвокаты во время судебного следствия и во время прений могут напоминать присяжным о том, что присяжные заседатели независимы при принятии решения по делу, что на них никто не может оказывать давление. Если кто-либо оказывает давление на присяжных заседателей, то они должны заявить об этом открыто, без опасения преследования и угроз;

- адвокаты по делам с участием присяжных заседателей во время судебного следствия и прения, могут ходить по залу судебного заседания и обращаться к присяжным заседателям с речью;

- если присяжные заседатели заявляют, что на них оказывается давление для того, чтобы был вынесен обвинительный приговор со стороны правоохранительных органов, то они не должны привлекаться к уголовной ответственности;

- cудья во время судебного следствия должен оглашать все вопросы, которые задают присяжные заседатели во время рассмотрения конкретного уголовного дела.

- c участием присяжных заседателей должны рассматриваться все категории уголовных дел.

Предложенные шаги в случае их принятия могут стать начальным этапом реформирования института присяжных заседателей в Казахстане и способствовать реализации права каждого на справедливый суд, беспристрастное и объективное разбирательство по уголовным делам.