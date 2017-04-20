Закон с поправками по вопросам культуры принял Парламент РК

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении Комитета Сената по социально-культурному развитию и науки, законопроект инициирован депутатами Парламента РК и предусматривает внесение поправок в ряд законов в кодексов.

«В Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О культуре» и другое», - перечисляется в заключении Комитета.

В частности, в Бюджетном кодексе РК предлагается закрепить право местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием.

«Закон РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» дополняется новым понятием музей-заповедник, который создается для сохранения, изучения и публичного представления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей», - поясняется в заключении.

Также в законе «О культуре» устанавливается статус Национальной государственной книжной палаты РК, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана; закрепляется обязанность редакций СМИ по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную книжную государственную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус «Центральная».

Кроме этого, законопроектом предлагается урегулировать вопросы в отношении организации культуры и деятельности театров, приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы, а также уточнить компетенцию уполномоченного органа в области культуры.

Депутаты Сената рассмотрели поправки в двух чтениях. Этот закон считает принятым и направляется на подпись главе государства.

Ксения Давыдова